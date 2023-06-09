دولي

بوتين: أوكرانيا بدأت هجومها المضاد لكنها لم تحقق أهدافها

بوتين: أوكرانيا بدأت هجومها المضاد لكنها لم تحقق أهدافها
بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر بدأ على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها".

وقال بوتين في فيديو بثه على تلغرام مراسل للتلفزيون الروسي العام "يمكننا أن نؤكد تماما أن هذا الهجوم بدأ"، مضيفا أن "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة لكنها ما زالت تمتلك قدرات هجومية".

وفي هذا السياق، قال بوتين إن القيادة العسكرية الروسية تقيم الأحداث الجارية تقييما موضوعيا.

وأوضح بوتين أن بلاده لا تملك ما يكفي من الأسلحة الحديثة بعد، لكن الصناعة العسكرية تتطور وستنجز جميع المهام الموكلة لها، على حد قوله.

 

 

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