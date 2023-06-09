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الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجيش السوداني مساء اليوم الجمعة، موافقته على مقترح السعودية والولايات المتحدة بخصوص هدنة 24 ساعة في البلاد، تبدأ اعتبارا من يوم غد السبت بتمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش السوداني: "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة تبدأ اعتبارا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة صباحا، وتعلن التزامها بها".

وأضاف: "كما تنوه (القوات المسلحة) إلى احتفاظها بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون خلال هذه الهدنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24.

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