شؤون فلسطينية

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان
الإعلامية الكويتية فجر السعيد
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منع الأمن العام الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول الأراضي اللبنانية بسبب مواقفها الداعمة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلية والتي زارت تل أبيب، ووجود ختم دولة الاحتلال الإسرائيلية على جواز سفرها.

وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة إلى أن الأمن العام اللبناني يطبق قانون مقاطعة إسرائيل الذي يحظر التعاطي أو التواصل مع دولة الاحتلال الإسرائيلية على كافة المستويات.

واعتبرت دائرة المقاطعة أن موقف الأمن العام اللبناني المشرف هو عبارة عن التزام لبنان بقرارات جامعة الدول العربية التي تحظر التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، والتزامه بدعم القضية الفلسطينية والموقف الرسمي العربي.

وأكدت دائرة المقاطعة في الجبهة أن قرار الأمن العام اللبناني يعبر عن إرادة الشعوب العربية الرافضة لكافة أشكال وأنواع التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتحديدا إرادة الشعب اللبناني الذي دفع الدماء من أجل تحرير أرضه من العدوان الإسرائيلي الذي احتل مدنه وقراه، وقتل المئات من أبناءه.

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