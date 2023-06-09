الخارجية الصينية: زيارة الرئيس عباس تجسّيد للمستوى العالي للعلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس محمود عباس، "أول رئيس دولة عربية تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية الفلسطينية الجيدة والودية تاريخيًا".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي، إن "الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني".



وأضاف أن "الصين دعمت دائما بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية".



ويقوم الرئيس عباس، بزيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، في الفترة ما بين 13-16 حزيران/ يونيو الجاري، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جي بينغ.



وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن هذه الزيارة تأتي لمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة.



وأضافت: يبحث الرئيس عباس خلال الزيارة ولقاء الرئيس الصيني شي جي بينغ، تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأشارت الرئاسة، إلى أنه سيتخلل برنامج الزيارة، استقبال رسمي واجتماع ثنائي بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصيني.





رام الله - دنيا الوطن