شؤون فلسطينية

الخارجية الصينية: زيارة الرئيس عباس تجسّيد للمستوى العالي للعلاقات الثنائية

الخارجية الصينية: زيارة الرئيس عباس تجسّيد للمستوى العالي للعلاقات الثنائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس محمود عباس، "أول رئيس دولة عربية تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية الفلسطينية الجيدة والودية تاريخيًا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي، إن "الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني".

وأضاف أن "الصين دعمت دائما بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية".

ويقوم الرئيس عباس، بزيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، في الفترة ما بين 13-16 حزيران/ يونيو الجاري، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جي بينغ.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن هذه الزيارة تأتي لمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة.

وأضافت: يبحث الرئيس عباس خلال الزيارة ولقاء الرئيس الصيني شي جي بينغ، تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الرئاسة، إلى أنه سيتخلل برنامج الزيارة، استقبال رسمي واجتماع ثنائي بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصيني.

أخبار ذات صلة

بالفيديو: جيش الاحتلال يصيب فتاة ويعتقلها من جنوب نابلس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

بالفيديو: جيش الاحتلال يصيب فتاة ويعتقلها من جنوب نابلس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

الشرطة: مصرع مسن بحادث سير في نابلس

الشرطة: مصرع مسن بحادث سير في نابلس

الخارجية الصينية: زيارة الرئيس عباس تجسّيد للمستوى العالي للعلاقات الثنائية

الخارجية الصينية: زيارة الرئيس عباس تجسّيد للمستوى العالي للعلاقات الثنائية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

55 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

55 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الرئيس عباس يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل

الرئيس عباس يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

الديمقراطية تثمن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد دخول لبنان

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

استشهاد مسن فلسطيني متأثراً بجراحه في العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهاد مسن فلسطيني متأثراً بجراحه في العدوان الإسرائيلي على غزة

المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر

المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر

غزة: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

حماس: عملية الطعن قرب رام الله دلالة ثابتة أن المقاومة بالضفة حاضرة

حماس: عملية الطعن قرب رام الله دلالة ثابتة أن المقاومة بالضفة حاضرة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعطب محول كهرباء

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعطب محول كهرباء

منوعات

فجر السعيد تخرج عن صمتها وتنفي الأسباب المتداولة لمنعها من دخول لبنان

فجر السعيد تخرج عن صمتها وتنفي الأسباب المتداولة لمنعها من دخول لبنان

فيلم كيرة والجن يحقّق إيرادات خيالية وصلت لـ 100 مليون جنيه

فيلم كيرة والجن يحقّق إيرادات خيالية وصلت لـ 100 مليون جنيه

أحد نجمات جعفر العمدة: مرضت نفسياً بسبب المسلسل وأحتاج إلى علاج

أحد نجمات جعفر العمدة: مرضت نفسياً بسبب المسلسل وأحتاج إلى علاج

صورة: محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعاً بظهور غريب

صورة: محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعاً بظهور غريب

تعرّف على موعد وأسعار تذاكر حفل ويجز بالقاهرة

تعرّف على موعد وأسعار تذاكر حفل ويجز بالقاهرة

صورة.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها بإطلالة جرئية

صورة.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها بإطلالة جرئية

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحاتها عن هدايا الخطوبة

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحاتها عن هدايا الخطوبة

أمير المصري يتصدر الترند بعد كشفه عن مواصفات فتاة أحلامه

أمير المصري يتصدر الترند بعد كشفه عن مواصفات فتاة أحلامه

الأولى بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد ينشر كواليس أغنيته الجديدة

الأولى بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد ينشر كواليس أغنيته الجديدة

لهذا السبب.. هنا الزاهد توجّه رسالة شكر لجمهورها

لهذا السبب.. هنا الزاهد توجّه رسالة شكر لجمهورها

عربي

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا

شاهد: مقتل سائح إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة.. وقرارات مصرية عاجلة

شاهد: مقتل سائح إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة.. وقرارات مصرية عاجلة

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)