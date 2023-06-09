مواجهات بين شبان لبنانيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفرشوبا

أزال شبان لبنانيون، الجمعة، أسلاكاً شائكة وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة تلال كفرشوبا في جنوب لبنان، كما ردموا نفقاً أقامه الاحتلال في المنطقة.





من جهتها، أطلقت قوات الاحتلال، قنابل مسيلة للدموع، تجاه الأهالي في المنطقة، ما أدى إلى إصابة مواطن لبناني، فيما أخذ جنود الجيش اللبناني وضعيات قتالية في مواجهة جنود الاحتلال، بحسب وسائل إعلام لبنانية.





واستدعت قوات الاحتلال، تعزيزات وآليات عسكرية، من موقع السماقة المحتل، إلى نقطة التوتر مع الجيش اللبناني في بلدة كفرشوبا.





وفي السياق، توافد جنود قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل)، إلى المنطقة، وقاموا بتدوين الخرق الإسرائيلي لما يعرف بـ "خط الانسحاب".





