الرئيس عباس يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنيقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة دولة للصين، الأسبوع المقبل، بحسبما ذكرت بكين، الجمعة، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ: "بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 إلى 16 حزيران/ يونيو".وتوسطت الصين مؤخرا في اتفاق تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران، إذ التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين، نيسان/ أبريل، وهو اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من سبع سنوات.