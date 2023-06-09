مباشر | مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل

الرئيس عباس يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة دولة للصين، الأسبوع المقبل، بحسبما ذكرت بكين، الجمعة، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ: "بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 إلى 16 حزيران/ يونيو".

وتوسطت الصين مؤخرا في اتفاق تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران، إذ التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين، نيسان/ أبريل، وهو اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من سبع سنوات.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل

الرئيس عباس يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس غرب رام الله

شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس غرب رام الله

استشهاد مسن فلسطيني متأثراً بجراحه في العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهاد مسن فلسطيني متأثراً بجراحه في العدوان الإسرائيلي على غزة

المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر

المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر

غزة: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

حماس: عملية الطعن قرب رام الله دلالة ثابتة أن المقاومة بالضفة حاضرة

حماس: عملية الطعن قرب رام الله دلالة ثابتة أن المقاومة بالضفة حاضرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

طقس فلسطين: أجواء خماسينية شديدة الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

طقس فلسطين: أجواء خماسينية شديدة الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال

غنيم: 750 مليون دولار حجم الاستثمار في برامج ومشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة بالقطاع

غنيم: 750 مليون دولار حجم الاستثمار في برامج ومشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة بالقطاع

العليا للعشائر تكرم د. عمرو موسى لنضاله ودعمه الدؤوب للقضية الفلسطينية

العليا للعشائر تكرم د. عمرو موسى لنضاله ودعمه الدؤوب للقضية الفلسطينية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لوزارة الداخلية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لوزارة الداخلية

وزيرة الصحة تُدين الاعتداء على طبيب في مستشفى الخليل الحكومي

وزيرة الصحة تُدين الاعتداء على طبيب في مستشفى الخليل الحكومي

منوعات

فيلم كيرة والجن يحقّق إيرادات خيالية وصلت لـ 100 مليون جنيه

فيلم كيرة والجن يحقّق إيرادات خيالية وصلت لـ 100 مليون جنيه

أحد نجمات جعفر العمدة: أنا مريضة نفسياً بسبب المسلسل وأحتاج إلى علاج

أحد نجمات جعفر العمدة: أنا مريضة نفسياً بسبب المسلسل وأحتاج إلى علاج

صورة: محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعاً بظهور غريب

صورة: محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعاً بظهور غريب

تعرّف على موعد وأسعار تذاكر حفل ويجز بالقاهرة

تعرّف على موعد وأسعار تذاكر حفل ويجز بالقاهرة

صورة.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها بإطلالة جرئية

صورة.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها بإطلالة جرئية

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحاتها عن هدايا الخطوبة

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحاتها عن هدايا الخطوبة

أمير المصري يتصدر الترند بعد كشفه عن مواصفات فتاة أحلامه

أمير المصري يتصدر الترند بعد كشفه عن مواصفات فتاة أحلامه

الأولى بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد ينشر كواليس أغنيته الجديدة

الأولى بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد ينشر كواليس أغنيته الجديدة

لهذا السبب.. هنا الزاهد توجّه رسالة شكر لجمهورها

لهذا السبب.. هنا الزاهد توجّه رسالة شكر لجمهورها

الإعلامية فجر السعيد تُمنع من دخول لبنان

الإعلامية فجر السعيد تُمنع من دخول لبنان

عربي

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا

شاهد: مقتل سائح إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة.. وقرارات مصرية عاجلة

شاهد: مقتل سائح إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة.. وقرارات مصرية عاجلة

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)