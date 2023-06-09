الرئيس عباس يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل
يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة دولة للصين، الأسبوع المقبل، بحسبما ذكرت بكين، الجمعة، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ: "بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 إلى 16 حزيران/ يونيو".
وتوسطت الصين مؤخرا في اتفاق تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران، إذ التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين، نيسان/ أبريل، وهو اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من سبع سنوات.
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