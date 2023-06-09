الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية





ومن بلدة بيتا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بسمان حسن حمايل (٣٨ عاما) بعد أن داهمت منزله وفتشته



كما ونفذت قوات الاحتلال عملية مداهمات واسعة في بلدة بيتا جنوب نابلس ، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها بدقة واعتقلت المواطن حسن حمايل (38) عاماً.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات في محافظات مختلفة من الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الجريحين وسام مروان التميمي، ومحمد فضل التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله ، بعد مداهمة منزليهما في القرية.