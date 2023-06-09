شؤون فلسطينية

حماس: عملية الطعن قرب رام الله دلالة ثابتة أن المقاومة بالضفة حاضرة

حماس: عملية الطعن قرب رام الله دلالة ثابتة أن المقاومة بالضفة حاضرة
حركة القاومة الإسلامية حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، أن عملية الطعن قرب رام الله فجراً دلالة ثابتة على أن المقاومة بالضفة الغربية حاضرة ومستمرة.

وقال الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي مقتضب إن "عملية طعن فجر اليوم على حاجز رنتيس قرب رام الله وسبقها عملية إطلاق نار على حاجز حوارة قضاء نابلس قبل يومين دلالة ثابتة أن المقاومة في الضفة الغربية حاضرة ومستمرة لمواجهة جرائم الاحتلال".

وتابع: "ستظل حواجز الاحتلال وثكناته العسكرية وكل أماكن تواجد جيشه وقطعان مستوطنيه في مرمى ضربات المقاومين وستمضي المقاومة بكل إصرار ولن تنكسر أمام جبروت المحتل".

وأكمل "جرائم الاحتلال الصهيوني ومخططات حكومته الفاشية لتقسيم المسجد الأقصى لن تقابل إلا بمزيد من العمليات والمواجهة لحمايته والدفاع عنه والذود عن حياضه".

وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قد أعلنت صباح اليوم، إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن عند حاجز رنتيس قرب رام الله.


أخبار ذات صلة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

حماس: عملية الطعن قرب رام الله دلالة ثابتة أن المقاومة بالضفة حاضرة

حماس: عملية الطعن قرب رام الله دلالة ثابتة أن المقاومة بالضفة حاضرة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعطب محول كهرباء

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعطب محول كهرباء

شاهد: إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن قرب رام الله

شاهد: إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن قرب رام الله

طقس فلسطين: أجواء خماسينية شديدة الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

طقس فلسطين: أجواء خماسينية شديدة الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال

غنيم: 750 مليون دولار حجم الاستثمار في برامج ومشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة بالقطاع

غنيم: 750 مليون دولار حجم الاستثمار في برامج ومشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال

غنيم: 750 مليون دولار حجم الاستثمار في برامج ومشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة بالقطاع

غنيم: 750 مليون دولار حجم الاستثمار في برامج ومشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة بالقطاع

العليا للعشائر تكرم د. عمرو موسى لنضاله ودعمه الدؤوب للقضية الفلسطينية

العليا للعشائر تكرم د. عمرو موسى لنضاله ودعمه الدؤوب للقضية الفلسطينية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لوزارة الداخلية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لوزارة الداخلية

وزيرة الصحة تُدين الاعتداء على طبيب في مستشفى الخليل الحكومي

وزيرة الصحة تُدين الاعتداء على طبيب في مستشفى الخليل الحكومي

رام الله: الهيئة المستقلة تدعو لإخلاء سبيل المواطن فخر خلف

رام الله: الهيئة المستقلة تدعو لإخلاء سبيل المواطن فخر خلف

أسيران في سجون الاحتلال يُعلقان إضرابهما عن الطعام

أسيران في سجون الاحتلال يُعلقان إضرابهما عن الطعام

إدارة مجمع الشفاء تصدر إعلاناً للمواطنين بشأن العيادات الخارجية

إدارة مجمع الشفاء تصدر إعلاناً للمواطنين بشأن العيادات الخارجية

منوعات

الإعلامية فجر السعيد تُمنع من دخول لبنان

الإعلامية فجر السعيد تُمنع من دخول لبنان

حلا شيحة: مريت بأربع سنين صعبين وهذه رسالتي لأشرف زكي

حلا شيحة: مريت بأربع سنين صعبين وهذه رسالتي لأشرف زكي

كريم فهمي ينشر رسالة غامضة على حسابه والجمهور يطالبه بالتوضيح

كريم فهمي ينشر رسالة غامضة على حسابه والجمهور يطالبه بالتوضيح

صورة.. رضوى الشربيني تبهر الجمهور بإطلالتها الأخيرة

صورة.. رضوى الشربيني تبهر الجمهور بإطلالتها الأخيرة

فنانة مصرية شهيرة: وافقت على زواج زوجي من أخرى

فنانة مصرية شهيرة: وافقت على زواج زوجي من أخرى

شاهد: تفاصيل اتصال هاتفي بين حلا شيحة وأشرف زكي

شاهد: تفاصيل اتصال هاتفي بين حلا شيحة وأشرف زكي

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يردّ على ادّعاء وجّه إليه

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يردّ على ادّعاء وجّه إليه

سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات على انستغرام

سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات على انستغرام

محمد رمضان يثير تفاعلاً بعد ظهوره بمظهر مختلف

محمد رمضان يثير تفاعلاً بعد ظهوره بمظهر مختلف

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها بأجواء عائلية

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها بأجواء عائلية

عربي

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مسلحون يعتدون على مبنى السفارة السعودية في الخرطوم.. والرياض تندد

مسلحون يعتدون على مبنى السفارة السعودية في الخرطوم.. والرياض تندد

الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان

الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان