قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعطب محول كهرباء

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان.وأفادت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسط إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع حريق بأحد محولات الكهرباء إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال، التي منعت الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق، كما ألحقت خرابا في أحد المحلات التجارية في محيط دوار الداخلية، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.وفي سياق متصل، كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة.