غنيم: 750 مليون دولار حجم الاستثمار في برامج ومشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة بالقطاع

رام الله - دنيا الوطناستكمل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم جولته في قطاع غزة بافتتاح مشاريع مائية حيث قام بإطلاق مرحلة هامة من برنامج الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية بما يشمل إنشاء الخط الناقل الجنوبي ومشروع إنشاء محطة الضخ المركزية والخزانات بقيمة مالية بلغت 117 مليون دولار بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق الائتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية والبنك الدولى، والذي سيخدم مئات الآلاف من المواطنين في رفح وخانيونس، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلت على مدار سنوات لتذليل العقبات أمام هذا المشروع.وأوضح غنيم أن حجم البرامج والمشاريع المنفذة في قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة وصل الى ما يزيد عن 750 مليون دولار ساهمت في تطوير شبكات امداد المياه، لاستيعاب كمية المياه الإضافية المشتراة لتصل إلى 18.3 مليون متر مكعب سنويا، ورفع القدرة الإنتاجية المتوفرة لتحلية مياه البحر إلى 8مليون متر مكعب سنويا من خلال إنشاء ثلاث محطات تحلية في مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع. وكذلك زيادة ورفع قدرة المعالجة لمياه الصرف الصحي إلى 44.6 مليون متر مكعب سنويا من خلال إنشاء ثلاث محطات معالجة إقليمية في كل من شمال غزة والوسطى وخانيونس.وأضاف انه وضمن الخطط المعدة فسيتم استكمال زيادة قدرتها الاستيعابية لتصل ل 108 مليون متر مكعب للحفاظ على استدامة وكفاءة نظام معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، لتوفير مصدر مياه إضافي لري الأراضي الزراعية، كما يجري العملحاليا على تنفيذ نظام استرجاع وإعادة الاستخدام في شمال غزة لري 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لري حوالي 4500 في منتصف كانون الثاني من هذا العام.وأردف أن هذه المشاريع ساهمت بشكل فعلي في زيادة نسبة السكان المخدومين بمياه صالحة للشرب من 18% عام 2012 إلى حوالي 38% عام 2022، وكذلك إيقاف ضح المياه العادمة إلى البحر "المتنفس الوحيد لسكان القطاع" ومساهمة ذلك في إعادته إلى وضعه الطبيعي.