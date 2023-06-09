فدا يطالب بسحب الشكوى المرفوعة على مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان ومديره التنفيذي

رام الله - دنيا الوطنطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بسحب الشكوى المرفوعة من ديوان الرئاسة على كل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" لشؤون النزاهة ومكافحة الفساد، ومديره التنفيذي عصام حج حسين على خلفية تقرير أصدره الائتلاف عام 2020 وتعلق بـ "تبييض تمور المستوطنات" على حد ما جاء في التقرير.وقال (فدا) إن الأصل في الأمور تقصي حقيقة ما جاء في التقرير وإصلاح أي خطأ حصل بخصوص الملف المشار إليه لا محاكمة الائتلاف على ما جاء في تقريره بالخصوص كون المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد وتقصي مكامن وجوده وأشكاله والتصدي له من صميم عمل الائتلاف!وتابع: إننا في (فدا) ننظر بسلبية مطلقة للشكوى المشار إليها كونها تدخل في إطار عرقلة عمل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وتمس بحرية التعبير الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا.وختم (فدا) بأن هذه القضية التي نطالب بإنهائها فورا وسحب الشكوى المرفوعة على خلفيتها تطرح على الطاولة مجددا أهمية وجود قانون ينظم الحصول على المعلومات ويؤمن الوصول السلس إليها ويحترم حق المواطن في معرفة كل ما يتعلق بالشأن والمال العامين ومقدرات الوطن والدولة.