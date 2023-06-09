شؤون فلسطينية

العليا للعشائر تكرم د. عمرو موسى لنضاله ودعمه الدؤوب للقضية الفلسطينية

العليا للعشائر تكرم د. عمرو موسى لنضاله ودعمه الدؤوب للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل اليوم الخميس الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية و وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق وفدا من الهيئة العليا للعشائر من قطاع غزة يضم كل من عاكف المصري المفوض العام للهيئة والمستشار القانوني للهيئة صلاح أبو ركبة.

وأكد موسى خلال ترحيبه بالوفد القيادي من العشائر ان القضية الفلسطينية هي في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية و القوى والأحزاب والنقابات والشعب المصري.

وقال دكتور موسى ان العالم مطالب وفقا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية و عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الاممي 194.

وشدد الدكتور عمرو موسى على أن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي يضعف القضية الفلسطينية و يمنح فرص ذهبية لحكومة نتانياهو للتهرب من اية استحقاقات دولية.

وبدوره عبر المصري المفوض العام للهيئة عن تقدير الشعب
الفلسطيني للدكتور عمرو موسى و الذى دوما دافع و مازال عن حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية وان شعبنا الفلسطيني يرى في ذلك الدور الوطني والقومي داعما في كل معاركه الكفاحية.

من جهته أشار الاستاذ صلاح الو ركبة المستشار القانونى للهيئة
على ان الوضع الحالي في قطاع غزة اصبح غير قابلا للحياة في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2006، وان الشعب الفلسطيني يتطلع دوما الى انهاء الحصار الجائر وانهاء الاحتلال بشكل شامل

وفي نهاية اللقاء قدم وفد العشائر درع العشائر وكوفية فلسطينية للدكتور عمرو موسى تقديرا لجهوده المتميزة في دعم القضية الفلسطينية.

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