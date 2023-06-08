قيادي بحماس: هدم الاحتلال لمنازل المقاومين عمل إجرامي

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن هدم وتفجير الاحتلال لمنزل الأسير إسلام الفروخ في رام الله، هو عمل إجرامي مدان، ويتنافى مع كافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية ذات العلاقة.وأشار أبو كويك إلى أن الاحتلال حرم بفعله الإجرامي عائلة كاملة من حقها في الحياة والسكن الآمن، مضيفاً أن "الاحتلال يمارس هذا الإرهاب ضد شعبنا، ضارباً بعرض الحائط القوانين الإنسانية والدولية التي تتعلق بحقوق الشعوب تحت الاحتلال".وتابع: "تقابل هذه الانتهاكات الإجرامية بصمت دولي مطبق، ما يشجع الاحتلال على الاستمرار بتصعيد الانتهاكات ضد أبناء شعبنا".