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شاهد: مقتل سائح إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة.. وقرارات مصرية عاجلة

شاهد: مقتل سائح إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة.. وقرارات مصرية عاجلة
قرش يفترس سائحاً روسياً في الغردقة
رام الله - دنيا الوطن
قُتل سائح روسي اليوم الخميس، بعد هجوم من سمكة قرش في مدينة الغردقة شرقي مصر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخص يرفع يده طالباً النجدة، فيما سمع صوت سائحة تقول "يا الله"، باللغة الإنجليزية.

وأصدرت وزارة البيئة في مصر، بعض القرارات عقب الحادثة.

وقال بيان للوزارة إن "الوزيرة ياسمين فؤاد أصدرت تعليمات بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر، فور تلقي الوزارة بلاغا بوقوع الحادث، للتوجه لموقع البلاغ والتحقق من ملابسات الحادث".

ووفق البيان فقد انتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ، مما أدى إلى وفاته".

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث لرصد السمكة المتسببة في الحادث، التي كانت تحوم قرب سطح الماء بالمنطقة".

كما صدرت تعليمات بـ"اتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والغوص والرياضات المائية في المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبا لمدة يومين، تبدأ من صباح يوم الجمعة، بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر".

وأكدت وزارة البيئة أن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، كما تهيب بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصا على سلامتهم.

ولقي روسي حتفه بعد أن هاجمته سمكة قرش في مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر.

وحذرت الصفحة الرسمية للقنصلية العامة الروسية بالغردقة على (فيسبوك)، الروس من ارتياد الماء، وطالبتهم بتوخي الحذر والالتزام الصارم بقواعد السباحة والغطس المفروضة من قبل السلطات المصرية.

ويقول القنصل الروسي في الغردقة فيكتور فوروباييف إن "الواقعة صعبة للغاية"، وإن الروسي الذي هاجمته سمكة القرش "جاء إلى مصر في بداية حزيران/ يونيو الجاري، ويبلغ من العمر 24 عاما".

وأغلقت مصر قبل عام تقريبا عدداً من الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، بعد وفاة سائحة نمساوية كانت تبلغ من العمر (68 عاماً) من جراء هجوم سمكة قرش.

 


 


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