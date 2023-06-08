الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لوزارة الداخلية

تسلم الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام 2022.



جاء ذلك خلال استقبال، وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.



وأطلع اللواء هب الريح، الرئيس عباس على أبرز نتائج التقرير السنوي، والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية خلال العام المنصرم، والخطة الموضوعة لتطوير عملها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.



وأشاد بالأجهزة الأمنية والجهود التي تبذلها من أجل حفظ الأمن وصون كرامة المواطن وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن الفلسطيني.



كما تسلم الرئيس عباس، التقرير والتوصيات النهائية للجنة الوطنية للإصلاح الإداري.



وأثنى الرئيس عباس على جهود اللجنة، وأوصى بالاستمرار في نهج الإصلاح، وأمر بإعداد مشاريع قوانين الخدمة المدنية وتعديل قانون الخدمة لقوى الأمن لإصدارهما حسب الأصول.



وأكد الرئيس أهمية الوظيفة العمومية في بناء الدولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطني.



وكان الرئيس قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح، برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة، لتولي مهمة دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن