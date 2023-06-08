خلال اتصال هاتفي.. نتنياهو يقترح على بلينكن تعزيز التعاون الثنائي بالذكاء الاصطناعي

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعزيز التعاون الإسرائيلي الأمريكي في موضوع الذكاء الاصطناعي.





وقال مكتب نتنياهو في بيان له، إن الأخير تحدث عبر الهاتف هذا المساء مع بلينكن، وأعرب عن تقديره للتعاون العسكري والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة، والذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.





وأضاف بأن الاثنين ناقشا التحديات والفرص في المنطقة، فيما أعرب نتنياهو عن تقديره للمحادثات الصريحة التي جرت مؤخرا في واشنطن بين طواقم الجانبين وللتنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني.

كما اقترح نتنياهو تعزيز التعاون الإسرائيلي الأمريكي في موضوع الذكاء الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن