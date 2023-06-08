وزيرة الصحة تُدين الاعتداء على طبيب في مستشفى الخليل الحكومي

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزيرة الصحة، مي كيلة، الاعتداء الذي تعرض له طبيب في قسم الأطفال في مستشفى الخليل الحكومي، أثناء تأديته واجبه الإنساني، من قبل مواطنين، ظهر اليوم الخميس.وذكرت وزارة الصحة في بيان صدر عنها، أن الاعتداء على الطبيب تسبب له بجروح في الرأس وكسر في عظمة الأنف وخدوش في الوجه، ويخضع حاليا للعلاج، كما تم الاعتداء على ممتلكات المستشفى وخلق حالة من الذعر بين المرضى والكوادر العاملة.ووفق الوزارة فإن وزيرة الصحة تواصلت مع الطبيب وعائلته للاطمئنان على صحته، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُعتدين لردع ومحاسبة كل من يُحاول الاعتداء على أبناء شعبنا من الكوادر العاملة والممتلكات العامة في القطاع الصحي.وأضافت: "نرفض بشكلٍ قاطع أي اعتداء يتعرض له أي كادر يعمل في القطاع الصحي، هم أبناء شعبنا ونحن علينا أن نحييهم على واجبهم الإنساني بدلاً من الاعتداء عليهم".