شؤون فلسطينية

رام الله: الهيئة المستقلة تدعو لإخلاء سبيل المواطن فخر خلف

رام الله: الهيئة المستقلة تدعو لإخلاء سبيل المواطن فخر خلف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الخميس، إنها تتابع توقيف المواطن فخر عاهد إبراهيم خلف من قرية رنتيس بمحافظة رام الله والبيرة، والموقوف منذ 29 أيار/مايو 2023 لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله. 

وأضافت الهيئة في تصريح صل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن محكمة صلح رام الله أصدرت اليوم الخميس الثامن حزيران/يونيو، قراراً يقضي بإخلاء سبيل المواطن خلف، وكانت ذات المحكمة قد أصدرت أمس قرارا بإخلاء السبيل بالكفالة ولم يتم تنفيذ القرارين حتى اللحظة.

وترى الهيئة أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو محاولة الالتفاف عليها والتي باتت تتكرر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وجريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني، وتعدياً على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ودعت إلى إخلاء سبيل المواطن المذكور فوراً تنفيذا لقرارات المحكمة واحتراما للقانون وحقوق الإنسان، كما تدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام قرارات القضاء دون تأخير.

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