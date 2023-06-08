شؤون فلسطينية

إدارة مجمع الشفاء تصدر إعلاناً للمواطنين بشأن العيادات الخارجية

إدارة مجمع الشفاء تصدر إعلاناً للمواطنين بشأن العيادات الخارجية
تنويه من إدارة مجمع الشفاء الطبي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة مجمع الشفاء الطبي، اليوم الخميس، إعلاناً للمواطنين بشأن العيادات الخارجية.

وقالت في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه سيتم إغلاق البوابة الجنوبية للعيادات الخارجية ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 12-6-2023".

وأضافت أنه سيتم فتح البوابة الشرقية من أجل سهولة وصول المراجعين إلى العيادة.

وأهابت إدارة مجمع الشفاء الطبي، بمواطنينا الكرام تفهمنا والتعاون معنا بضرورة الالتزام بالحضور إلى العيادة بموعد مسبق.

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