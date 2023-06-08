إدارة مجمع الشفاء تصدر إعلاناً للمواطنين بشأن العيادات الخارجية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة مجمع الشفاء الطبي، اليوم الخميس، إعلاناً للمواطنين بشأن العيادات الخارجية.وقالت في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه سيتم إغلاق البوابة الجنوبية للعيادات الخارجية ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 12-6-2023".وأضافت أنه سيتم فتح البوابة الشرقية من أجل سهولة وصول المراجعين إلى العيادة.وأهابت إدارة مجمع الشفاء الطبي، بمواطنينا الكرام تفهمنا والتعاون معنا بضرورة الالتزام بالحضور إلى العيادة بموعد مسبق.