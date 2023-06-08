مبادرة أوروبية لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين

وأضاف أن "المياه في فلسطين ليست مسألة فنية، رغم أهمية الحلول الفنية، لكن الأساس هو الحقوق المائية، بالوقت الذي تسرق إسرائيل مياهنا وتعيق مشاريعنا لعلاج مياه الصرف الصحي واستجابتنا للتغير المناخي".





وتابع أن "الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق منهجية لتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، من خلال برامج الاستيطان المحمومة، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات". مشيرا إلى تدمير جيش الاحتلال لبيت عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله صباح اليوم كعقاب جماعي يأتي ضمن إعادة احتلال لكامل الضفة الغربية.





بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف إن "مبادرة فريق أوروبا هي رسالة موحّدة وواضحة للدعم الأوروبي لشركائنا الفلسطينيين. وفي جوهر هذه المبادرة هناك خطة عمل قوية تهدف إلى حماية حق الفلسطينيين في المياه والصرف الصحي، والعمل مع الحكومة الفلسطينية من أجل مكافحة آثار تغير المناخ وحماية البيئة والتنوع البيولوجي".



