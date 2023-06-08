الصالح يلتقي وزراء ومسؤولين دوليين ويطالبهم بتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية لجمعية الامم المتحدة التابعة لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي، مع عدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين الدوليين.ودعا الصالح خلال لقائه مع وزير الاسكان والتخطيط الحضري والتطوير الصيني ناي هونج، إلى ضرورة العمل على تقديم المزيد من الدعم الصيني لقطاع الحكم المحلي وتقديم المنح لتنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية من خلال برامج صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وديمومتها في شتى المجالات الحيوية.من جانبه، اعرب الوزير الصيني عن جاهزيته لدعم الجهود الخاصة بتعزيز العمل والتنسيق المشترك من خلال وزارتي الخارجية في كلا البلدين، من أجل تبادل التجارب والخبرات في العديد من المجالات الحيوية المتعلقة بالتخطيط الحضري والأجندة الحضرية وغيرها.وفي سياق منفصل، اطلع الصالح وزير التنمية الحكومية الماليزية نجا كور مينغ، على واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين وأبرز التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة وبخاصة السياسات الاحتلالية الاسرائيلية والممارسات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.بدوره، أكد مينغ دعم بلاده للشعب الفلسطيني وأحقيته في العيش بسلام وامان، مشيراً إلى استعداده للمساهمة في دعم الجهود الخاصة بإقامة علاقات التوأمة والشراكة بين المدن الفلسطينية ونظيراتها الماليزية لتعزيز العمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات والثقافات.وشارك الصالح في اجتماعات مجموعة الدول العربية المشاركة في اعمال الدورة الثانية للمنتدى، وناقش مع عدد من وزراء وسفراء تلك الدول مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود العربية وغيرها، مؤكدا حرص دولة فلسطين على المشاركة في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في إطار مساعيها لتقديم واستعراض تجاربها وخبراتها وانجازتها في العديد من المجالات.هذا والتقى الصالح مع المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونه شريف، وبحث معها سبل تعزيز التعاون وواقع العمل في فلسطين، موجها الدعوة لها من أجل زيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على التحديات الجمة التي تواجه قطاع الحكم المحلي تحديدا وخاصة الاجراءات الاحتلالية التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة.من جانبها، اعربت شريف عن شكرها للوزير للمشاركة الفاعلة وأهمية حضوره لتمثيل فلسطين في هذه الدورة، وأشارت إلى إنها على دراية وإطلاع تام على واقع التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الحكومة الفلسطينية، إضافة لإطلاعها على تقارير عمل الطواقم في فلسطين والتي بينت أن هناك عمل وانجازات على مستوى عالي من المهنية، تضاهي العمل في بقية الدول.واتفق الطرفان على عمل خطة عمل تنفيذية للبرنامج الوطني لفلسطين والاتفاق على مذكرة تفاهم للأعوام 2023-2026.كما والتقى الصالح مع رئيس اتحاد البلديات في جنوب افريقيا، سالجا، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية والتاريخية التي تجمع فلسطين وجنوب افريقيا، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وخاصة مع اتحاد البلديات الفلسطينية، من أجل تحقيق اقصى درجات المنفعة والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.وفي سياق منفصل، التقى الصالح مع وزيرة التجهيز والاسكان التونسية سارة الزعفراني الزنزري، وبحث الطرفان عددا من القضايا المتعلقة في مجال التخطيط والتنمية واعداد التقارير الطوعية فيما يتعلق بتطويع اهداف التنمية المستدامة واعداد الخطة الحضرية المستدامة، كما وتبادل الطرفان التجارب والخبرات فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي.وخلال زيارة لمقر السفارة الفلسطينية، التقى الصالح مع سفير فلسطين في كينيا والمراقب الدائم لدى الامم المتحدة في نيروبي حازم شبات، أشاد الصالح بالجهود التي يبذلها السفير وطاقم السفارة في حشد الدعم والتأييد والمناصرة للقضية الفلسطينية من خلال سلسلة الفعاليات التي تقوم بها السفارة في كينيا وبخاصة جهودهم في انجاح مشاركة فلسطين في المؤتمر وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للوفد الفلسطيني المشارك.هذا وشارك الصالح في افتتاح المعرض المتخصص بمواضيع لها علاقة بالتخطيط الحضري والتجارة بين الدول والاجندة الحضرية وقضايا المناخ ونقل التجارب بين الدول، وغيرها.