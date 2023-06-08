قيادي بحماس: المقاومة وعزيمة الأسرى سدٌّ منيعٌ أمام قرارات الاحتلال لضرب صمودهم

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، إنّ مقاومة شعبنا وعزيمة أسرانا تشكلان سدًّا منيعًا أمام قرارات الاحتلال المتطرفة بحقهم، وآخرها إلزام الأسرى بدفع ثمن علاجات الأسنان، وصور الأشعة الخاصة بها، في محاولة يائسة لضرب صمودهم.وشدد جبارين على أنّ "هذا القرار يزيد حالة الغضب داخل السجون، ويتحمل الاحتلال مسئولية تبعاته"، مؤكدًا أنّ "الأسرى لن يستسلموا أمام قرارات الاحتلال العنصرية ولن تتأثر إرادتهم بهذه العنجهية الصهيونية".ودعا القيادي في حماس أبناء شعبنا في كل مكان لمواصلة مؤازرة الأسرى في خطواتهم النضالية أمام صلف حكومة الاحتلال اليمينية وجبروت السجان وإصرار قادة الاحتلال على مضاعفة معاناة أسرانا والسعي الدائم لكسر إرادتهم وتحطيم معنوياتهم.وأوعز وزير الأمن القومي المتطرف، ايتمار بن غفير، لمفوضة سجون الاحتلال، كيتي بيري، مساء أمس الأربعاء، بإصدار قرار يلزم الأسرى في السجون على دفع ثمن علاجات الأسنان.