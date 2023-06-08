شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتزم تدمير منزل الأسير ماهر شلون

جيش الاحتلال يعتزم تدمير منزل الأسير ماهر شلون
قوات الاحتلال في مدينة أريحا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يعتزم تدمير منزل أسير، نفذ عملية إطلاق نار في عدة مواقع قرب أريحا، وأدت لمقتل مستوطن.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش يعتزم تدمير المنزل الذي يسكن فيه الأسير ماهر شلون.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير شلون بتنفيذ عملية إطلاق نار في 27 شباط/فبراير الماضي، في عدة مواقع على "شارع 90 قرب أريحا، قُتل فيها مستوطن.

وكانت قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الأسير اسلام فروخ في البلدة القديمة من مدينة رام الله.

ويقع منزل عائلة الأسير فروخ في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويأوي والدي الأسير وشقيقاته الأربع.

أخبار ذات صلة

مبادرة أوروبية لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين

مبادرة أوروبية لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين

الصالح يلتقي وزراء ومسؤولين دوليين ويطالبهم بتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

الصالح يلتقي وزراء ومسؤولين دوليين ويطالبهم بتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

سرايا القدس-كتيبة جنين تُعلن إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال

سرايا القدس-كتيبة جنين تُعلن إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال

قيادي بحماس: المقاومة وعزيمة الأسرى سدٌّ منيعٌ أمام قرارات الاحتلال لضرب صمودهم

قيادي بحماس: المقاومة وعزيمة الأسرى سدٌّ منيعٌ أمام قرارات الاحتلال لضرب صمودهم

جيش الاحتلال يعتزم تدمير منزل الأسير ماهر شلون

جيش الاحتلال يعتزم تدمير منزل الأسير ماهر شلون

إعلان حرب.. فصائل المقاومة بغزة تُعلق على مخطط لتقسيم الأقصى

إعلان حرب.. فصائل المقاومة بغزة تُعلق على مخطط لتقسيم الأقصى

عرنكي: خطة تقسيم الأقصى مرفوضة كليا

عرنكي: خطة تقسيم الأقصى مرفوضة كليا

بكيرات: خطة عضو كنيست الاحتلال الجديدة محاولة جادة وخطيرة لتهويد الأقصى

بكيرات: خطة عضو كنيست الاحتلال الجديدة محاولة جادة وخطيرة لتهويد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يلتقي وزراء ومسؤولين دوليين ويطالبهم بتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

الصالح يلتقي وزراء ومسؤولين دوليين ويطالبهم بتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

قيادي بحماس: المقاومة وعزيمة الأسرى سدٌّ منيعٌ أمام قرارات الاحتلال لضرب صمودهم

قيادي بحماس: المقاومة وعزيمة الأسرى سدٌّ منيعٌ أمام قرارات الاحتلال لضرب صمودهم

عرنكي: خطة تقسيم الأقصى مرفوضة كليا

عرنكي: خطة تقسيم الأقصى مرفوضة كليا

بكيرات: خطة عضو كنيست الاحتلال الجديدة محاولة جادة وخطيرة لتهويد الأقصى

بكيرات: خطة عضو كنيست الاحتلال الجديدة محاولة جادة وخطيرة لتهويد الأقصى

العليا لشؤون الكنائس: خطة تقسيم الأقصى ستجر المنطقة إلى أتون حرب دينية

العليا لشؤون الكنائس: خطة تقسيم الأقصى ستجر المنطقة إلى أتون حرب دينية

اشتية يستقبل سفيرة الهند الجديدة لدى دولة فلسطين

اشتية يستقبل سفيرة الهند الجديدة لدى دولة فلسطين

حماس تُدين مخططات كنيست الاحتلال وحكومة نتنياهو الرامية لتقسيم الأقصى

حماس تُدين مخططات كنيست الاحتلال وحكومة نتنياهو الرامية لتقسيم الأقصى

مدى يستنكر الاعتداءات الصارخة على الصحفيين في مدينة رام الله

مدى يستنكر الاعتداءات الصارخة على الصحفيين في مدينة رام الله

منوعات

الإعلامية فجر السعيد تُمنع من دخول لبنان

الإعلامية فجر السعيد تُمنع من دخول لبنان

حلا شيحة: مريت بأربع سنين صعبين وهذه رسالتي لأشرف زكي

حلا شيحة: مريت بأربع سنين صعبين وهذه رسالتي لأشرف زكي

كريم فهمي ينشر رسالة غامضة على حسابه والجمهور يطالبه بالتوضيح

كريم فهمي ينشر رسالة غامضة على حسابه والجمهور يطالبه بالتوضيح

صورة.. رضوى الشربيني تبهر الجمهور بإطلالتها الأخيرة

صورة.. رضوى الشربيني تبهر الجمهور بإطلالتها الأخيرة

فنانة مصرية شهيرة: وافقت على زواج زوجي من أخرى

فنانة مصرية شهيرة: وافقت على زواج زوجي من أخرى

شاهد: تفاصيل اتصال هاتفي بين حلا شيحة وأشرف زكي

شاهد: تفاصيل اتصال هاتفي بين حلا شيحة وأشرف زكي

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يردّ على ادّعاء وجّه إليه

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يردّ على ادّعاء وجّه إليه

سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات على انستغرام

سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات على انستغرام

محمد رمضان يثير تفاعلاً بعد ظهوره بمظهر مختلف

محمد رمضان يثير تفاعلاً بعد ظهوره بمظهر مختلف

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها بأجواء عائلية

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها بأجواء عائلية

عربي

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مسلحون يعتدون على مبنى السفارة السعودية في الخرطوم.. والرياض تندد

مسلحون يعتدون على مبنى السفارة السعودية في الخرطوم.. والرياض تندد

الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان

الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان