جيش الاحتلال يعتزم تدمير منزل الأسير ماهر شلون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يعتزم تدمير منزل أسير، نفذ عملية إطلاق نار في عدة مواقع قرب أريحا، وأدت لمقتل مستوطن.





ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش يعتزم تدمير المنزل الذي يسكن فيه الأسير ماهر شلون.





وتتهم سلطات الاحتلال الأسير شلون بتنفيذ عملية إطلاق نار في 27 شباط/فبراير الماضي، في عدة مواقع على "شارع 90 قرب أريحا، قُتل فيها مستوطن.





وكانت قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الأسير اسلام فروخ في البلدة القديمة من مدينة رام الله.

ويقع منزل عائلة الأسير فروخ في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويأوي والدي الأسير وشقيقاته الأربع.

رام الله - دنيا الوطن