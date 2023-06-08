إعلان حرب.. فصائل المقاومة بغزة تُعلق على مخطط لتقسيم الأقصى





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المخطط "يمثل إعلان حرب وصاعق تفجير تتحمل حكومة المتطرفين التداعيات الكارثية المترتبة على تنفيذه، فشعبنا ومقاومته لن يقبلوا بهذا العدوان مهما بلغت التضحيات".



وقالت فصائل المقاومة، بغزة، إن "الإجرام الصهيوني المتواصل من كافة المكونات الصهيونية هو جزء من المخططات الممنهجة الهادفة لتقسيم الأقصى وتهويده وفرض السيطرة والسيادة عليه، وهذا يدق ناقوس الخطر مما يستوجب ويدفع الأمة أجمع لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يخططه الصهاينة تجاه القدس والمسجد الأقصى".



ودعت أبناء شعبنا لتعزيز الرباط في ساحات الأقصى وتصعيد كل أشكال الاشتباك والمواجهة للتصدي لعدوان الاحتلال وتدفيعه ثمن ممارساته الإجرامية ضد شعبنا والمسجد الأقصى وخاصة بالعمليات البطولية في قلب الكيان.زخح



رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم الخميس، إن ما قدمه عضو كنيست من (ليكود)، عميت هليفي من مخطط لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، "إعلان حرب وصاعق تفجير".