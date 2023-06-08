شؤون فلسطينية

عرنكي: خطة تقسيم الأقصى مرفوضة كليا

عرنكي: خطة تقسيم الأقصى مرفوضة كليا
فيصل عرنكي
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين دكتور فيصل عرنكي، ما يسمى بخطة تقسيم المسجد الأقصى والتي طرحها عضو الكنسيت المتطرف عيمي هاليفي، والتي تقضي باستمرار المسلمون في الصلاة في المسجد الأقصى، وسيحصلون على المصلى القبلي (الجهة الجنوبية) وملحقاته، ويستولي اليهود على المنطقة الوسطى والشمالية خصوصًا قبة الصخرة، بحجة أنها شيدت على أنقاض "الهيكل".

جاء هذا في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لعضو اللجنة التنفيذية، حذر فيه من خطورة اقدام حكومة الاحتلال على هذه الخطوة والتي ستقود المنطقة الى الانفجار، وسيكون لها انعكاسات وعواقب وخيمة، مضيفا ان الشعب الفلسطيني لن يصمت على هذه الجريمة ولن يسمح بانتهاك حرمة المسجد الاقصى المبارك، مؤكدا ان الخطة المطروحة مرفوضة كليا، ولن يتنازل ابناء شعبنا الفلسطيني عن شبر واحد من مساحة المسجد الاقصى المبارك، ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية خط احمر.

وناشد عرنكي الدول العربية والاسلامية ومجلس الامن، ضرورة التحرك الفوري لوقف هذا المخطط العنصري، والعمل على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وضرورة اتخاذه اجراءات رادعة وفاعلة بحق قادة الاحتلال المتطرفين، ممن يسعون الى اشعال فتيل الحرب الدينية، وضرورة اجبار إسرائيل على عدم احداث اي تغيير على  الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الاقصى، والابقاء والحفاظ على الوصاية الهاشمية.

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