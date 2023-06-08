بكيرات: خطة عضو كنيست الاحتلال الجديدة محاولة جادة وخطيرة لتهويد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ ناجح بكيرات، إن الخطة التي اقترحها عضو كنيست الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى "تشكل اعتداءً صارخًا على الأمة الإسلامية والعربية والمسجد المبارك".واعتبر بكيرات أن هذه الخطة تشكل تحريضا من الجماعات اليهودية المتطرفة ضد المسجد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كونها تمثل محاولة فعلية وجادة لفرض التقسيم المكاني في الأقصى.وأوضح أن حكومة الاحتلال لديها نية مبيتة لتنفيذ مخطط تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود بشكل فعلي.وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يطرح فيها الكنيست مثل هذا المخطط، لافتًا إلى أن الفكرة بدأت منذ عام 2015م.وبيّن أن هذه المرة يوجد قرارات صهيونية واضحة وجادة في محاولة جادة للقبول بها وجعلها أمرًا واقعا لابد من تنفيذه.