شؤون فلسطينية

حلس: كلمة الانقسام أصبحت تثير الاشمئزاز

حلس: كلمة الانقسام أصبحت تثير الاشمئزاز
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، على أهمية تجاوز الانقسام الفلسطيني وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات حلس خلال حفل إشهار وتوقيع كتاب الأسير أسامة الأشقر في جامعة الأزهر في غزة. 

وأكد خلالها أن كلمة "الانقسام" أصبحت تثير الاشمئزاز وتمثل عائقًا أمام تحقيق الحرية، مشيداً بالشعب الفلسطيني وقدرته على التصدي للتحديات وتقديم نماذج رائعة في جميع المجالات. 

كما أشاد بإبداع وابتكار الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأكد أنهم جديرون بالتحرر.

وقدم حلس الشكر لجامعة الأزهر على استضافتها لحفل حركة فتح ووجه التحية لطلاب الثانوية العامة، كما قدم الشكر للاتحاد العام للكتاب على مساندتهم للأسرى للإبداع داخل السجون.

وثمّن دور الأسير أسامة في نقل رسائله للعالم، مؤكدًا على دوره كفلسطيني وحقه في هذه الأرض، وكان يعمل كدبلوماسي وابتكر دبلوماسية السجون.

وأكد حلس أن رسائل أسامة تعبر عن إرادة وصمود الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والعيش في الأرض. وأشار إلى أن حياة الأسير لا تنتهي داخل السجن، بل تستمر بالإبداع والتحدي.

واعتبر حلس أن أسامة يمثل نموذجًا لم يستلم لإرادة السجان ويمثل رمزًا للتضحية والتحدي، مضيفاً أن: "العنوان الكبير الذي اختاره أسامة في رسائله 'كسرت القيد' كمقدمة لكسر القيد  بأجسادهم.

وختم حديثه بتحية لأحرار العالم الذين يساندون حرية الشعوب، وقدم الشكر للأسير الذي جمع الجميع مع كتابه  والذي هو بالفعل تاج رؤوسه وإخوته، فهم يمثلون قوة وصمود الشعب ورمزًا للتضحية والتحدي.

وتحدث رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عمر ميلاد، عن كتاب الأسير أسامة الأشقر  "كسرت القيد"، وأشاد بقصة حياة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن تقديره لكتاب الأسير الأشقر وقدرته على تسليط الضوء على تجربته وتحدياته كأسير في سجون الاحتلال. 

وأشار إلى أن هذا الكتاب يعكس قوة الإرادة والصمود التي يتحلى بها الأسرى الفلسطينيون في مواجهة الظروف الصعبة والقهرية داخل السجون.

بدوره أكد شفيق التلولي عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين على أهمية إبراز القصص الحقيقية للأسرى ونقل صوتهم وتجاربهم إلى العالم الخارجي. 

وقد أعرب عن أمله في أن يلتفت المجتمع الدولي إلى هذه الظلمة والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون ويساهم في إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأشاد التلولي بشجاعة وإبداع الأسرى داخل السجون، حيث تمكنوا من إنتاج أعمال فنية وأدبية تعبّر عن تجاربهم وآمالهم. وأكد أن هؤلاء الأسرى يمثلون رمزًا للصمود والإرادة والتضحية في سبيل حرية شعبهم.

وفي الختام، أعرب التلولي عن دعم وتضامن اتحاد الكتاب مع الأسرى الفلسطينيين وحقهم في الحرية والكرامة.

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