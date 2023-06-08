اشتية يستقبل سفيرة الهند الجديدة لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، سفيرة الهند الجديدة لدى دولة فلسطين رينو ياداف، لمناسبة تسلمها مهام عملها، ووضعها في صورة المستجدات السياسية والاقتصادية.وشدد اشتية على متانة العلاقات التاريخية بين فلسطين والهند، وضرورة البناء عليها عبر نسج علاقات تعاون وشراكات أكثر على المستويات: الاقتصادية والثقافية والأكاديمية.وبحث رئيس الوزراء مع ياداف مشاريع الهند في فلسطين، مثمنا الدعم الهندي المتواصل على جميع المستويات، متمنيا لها التوفيق في مهامها وتقديم جميع التسهيلات لعملها، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.