حماس تُدين مخططات كنيست الاحتلال وحكومة نتنياهو الرامية لتقسيم الأقصى

وأضاف بأن "استهداف الأرض والمقدسات يأتي في سياق تهويد المسجد الأقصى، وتغيير معالم القدس، وإقامة مستوطنات جديدة، وشرعنة البؤر الاستيطانية، يهدف لتغيير هوية الأرض الفلسطينية".



ودعت حماس المقاومة والفصائل إلى عقد استراتيجية وطنية جديدة لحماية القدس، وتفعيل مقدرات شعبنا لمواجهة هذه المشاريع المعادية الرامية لتهويد القدس والأقصى.



وطالبت الحركة الأمتين العربية والإسلامية بـ "إسناد شعبنا والقيام بالدور المنوط بحماية الأقصى، والوقوف بوجه عمليات الهدم، مؤكدة أن كل مشاريع الاحتلال ستبوء بالفشل، وأن المواجهات في فلسطين هي الرد الحقيقي على هذا الإجرام الصهيوني".



رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، مخططات كنيست الاحتلال وحكومة نتنياهو الفاشية، الرامية لتقسيم المسجد الأقصى وعزل مدينة القدس وهدم المنازل فيها.ودعت على لسان المتحدث باسم الحركة جهاد طه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، شعبنا إلى "مواجهة المشاريع الصهيونية، بموقف شعبي ووطني موحد، للوقوف بوجه هذه الممارسات الإجرامية الصهيونية".