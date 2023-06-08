شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تفجير منزل عائلة الفروخ جزء من محاولات الاحتلال المستمرة لاستهداف الوجود الفلسطينيّ

رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، إنّ "هدم منزل عائلة الأسير الفروخ، ما هو إلا جزء من سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تنتهجها سلطات الاحتلال،  لاستهداف الوجود الفلسطينيّ".

وأضاف نادي الأسير، أنّه "وعلى مدار عقود طويلة، انتهج الاحتلال جملة من الأدوات، والإجراءات التنكيلية التي تندرج في إطار سياسة (العقاب الجماعيّ)، وذلك في محاولة منه لتقويض الفعل النضاليّ الفلسطينيّ، وهو ما عجز عنه، وكانت عائلات الأسرى وما تزال هدفًا لذلك".

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ "سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة (العقاب الجماعيّ) بشكل لافت منذ العام المنصرم الذي كان من أكثر الأعوام دموية، واتخذت سلطات الاحتلال جملة من الأدوات لتنفيذها، كان من بينها استدعاء عائلات أسرى، واعتقال أفراد منها للضغط على أبنائها المعتقلين تحديدًا خلال فترة الاعتقال الأولى (التحقيق)، أو لمجرد الانتقام، وشمل ذلك آباء وأمهات المعتقلين، وأشقائهم، إضافة إلى عمليات الاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وتنفيذ اعتداءات، وعمليات تخريب متكررة".

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