بيان خليجي أميركي يؤكد على أهمية دعم السلطة وتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكدت الولايات المتحدة ودول خليجية، اليوم الخميس، أهمية دعم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني".جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع وزاري مشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، حيث أعاد الوزراء تأكيدهم على دعم السلطة الفلسطينية، وفق ما نقل موقع (المملكة).وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مشيرا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات.وأكد الاجتماع الخليجي الأميركي على "ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس"، مؤكدين على "الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد".وأكد البيان عقب الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية عُمان والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الالتزام بـ "التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية".