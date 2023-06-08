الأراضي الفلسطينية: إصابة صحفيين فلسطينيين برصاص إسرائيلي امتداد لاستهداف ممنهج للعمل الصحفي

رام الله - دنيا الوطنأدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بشدة تعمد قوات الجيش الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال اقتحامها فجر اليوم الخميس، رام الله وسط الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى إصابة صحفيين بجروح.وأفادت المنظمة في بيانٍ لها، اليوم الخميس، إن "قوات إسرائيلية كبيرة، اقتحمت البلدة القديمة من رام الليلة، في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء، وداهمت منزل عائلة الأسير المقدسي "إسلام الفروخ"، وشرعت بنسف جدرانه الداخلية."وأوضحت أنه "خلال اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، في حين تجمع عدد من الصحفيين الفلسطينيين لتغطية الأحداث".وذكرت أن "القوات الإسرائيلية أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين وكذلك تعمدت استهداف الصحفيين، ما أدى إلى إصابة المصور الصحفي "مؤمن سمرين" بعيار معدني في رأسه، ونقل إلى المستشفى، والمصور الصحفي "ربيع المنير" بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، ووصفت إصابته بالمتوسطة".وعبرت سكاي لاين عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين والحريات الإعلامية من السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.وأشارت إلى أن شهر مايو/ أيار المنصرم شهد أكثر من 37 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الإعلاميين العاملين في الميدان أو في السجون الإسرائيلية، وفقًا للتقرير الصادر عن "لجنة دعم الصحفيين" وهي -منظّمة عربية- تُعنى برصد الانتهاكات بحقّ الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.وذكرت أن شهر مايو الماضي شهد تسجيل إصابة واستهداف 9 صحفيين من قبل الجيش الإسرائيلي وبعض المستوطنين ، خلال تغطيتهم انتهاكات الجيش بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس، واستخدام الجيش للرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث، عدا عن الشتم والركل، وإلقاء الحجارة والزجاجات على الصحفيين من قبل المستوطنين.ووفقًا لمتابعة "سكاي لاين" فقد قام الجيش الإسرائيلي باعتقال واحتجاز واستدعاء عدد 3 من صحفيين، من بينهم اعتقال الصحفي "رمزي عباسي" الذي لا يزال معتقلاً، واحتجاز كل من الصحفي "عاصف نوفل" وسائق وكالة "وفا" أحمد قزاز.وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف اعتداءاتها المستمرة على الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على إطلاق المعتقلين وضمان احترام الأجهزة الأمنية والعسكرية للطواقم الصحفية أثناء قيامها بأداء عملها في نقل وتغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية.