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العسومي: لجنة فلسطين توافق على عدد من القرارات لرفعها للجلسة العامة لدعم القضية الفلسطينية

العسومي: لجنة فلسطين توافق على عدد من القرارات لرفعها للجلسة العامة لدعم القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة فلسطين اليوم اجتماعها الخامس من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي - رئيس لجنة فلسطين، وذلك بمقر البرلمان العربي في جمهورية مصر العربية، لبحث أخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الخطير لحكومة اليمين المتطرفة ومستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومدنه، والاقتحامات الدموية واليومية للمدن الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

واستعرضت اللجنة جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، وتبني حملة لأجل فلسطين لدعم الخطاب الفلسطيني في المحافل الدولية، لكي يكون العام 2023 عام السلام والدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.

وأكدت اللجنة على دعم الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في البرلمان العربي، وذلك بهدف دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية واجتماعات البرلمانات الدولية والإقليمية، وإظهار ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من اضطهاد قوات الاحتلال، وصمود أهالي القدس ومرابطي المسجد الاقصى المبارك في مواجهة العدوان الصهيوني المتجدد والمستمر على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ووافقت اللجنة على عدد من القرارات لرفعها للبرلمان العربي في جلسته الخامسة المقرر عقدها يوم 10 حزيران/يونيو 2023م بشأن دعم فلسطين وقضايا الأسرى والمعتقلين وتنامي الاستيطان، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأبي، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

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