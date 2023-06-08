شؤون فلسطينية

المكتب الوطني يدعو لوضع لائحة سوداء بأسماء المسؤولين المستوطنين في حكومة الاحتلال‎‎

المكتب الوطني يدعو لوضع لائحة سوداء بأسماء المسؤولين المستوطنين في حكومة الاحتلال‎‎
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر تقرير خاص أصدره أمس المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض في منظمة التحرير الفلسطينية، سيطرة واضحة لرموز وقادة المستوطنين المتطرفين والاحزاب الصهيونية الدينية المتشددة، على مراكز صنع القرار في دولة الإحتلال الإسرائيلي، سواءا في حكومة نتنياهو أو في الكنيست ولجانه البرلمانية المختلفة.

وركز المكتب الوطني في تقريره على عتاة المستوطنين وقادتهم، إستنادا لما أفرزته نتائج إنتخابات الكنيست الاخيرة الـ25 والتي جرت في نوفمبر المنصرم 2022 ، والإحصائيات الرسمية والموثقة التي أظهرت إنزياحا مضطردا لدى الإسرائيليين نحو اليمين الفاشي واليمين المتطرف في المشهد الحزبي الإسرائيلي المشكل للكنيست، لا سيما الإرتفاع الملحوظ في أعداد ونسبة النواب المستوطنيين في الكنيست الإسرائيلي، حيث بلغ عدد المستوطنين الذين انتخبوا على قوائم الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، بينها “الليكود“، 14 عضواً، أي ما يوازي 12% من مجمل أعضاء الكنيست البالغ بحسب القانون 120 عضواً، وهي نسبة متقدمة لم تصل إليها الأحزاب المتطرفة من قبل، الأمر الذي إنعكس على تركيبة الإئتلاف الحكومي وسياسة حكومة نتنياهو بشكل كبير لدرجة أصبحت تُسمى في إسرائيل بحكومة المستوطنين.

وأفرد التقرير الصادر باللغات الإنجليزية والألمانية والعربية، مساحة واسعة لتسليط الضوء على أبرز المسؤولين الإسرائيليين المستوطنين، كوزير المالية المستوطن بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والنائبة في الكنيست المتطرفة ليمور سون هار ميليخ، الى جانب قادة مجلس المستوطنات " يشع " المستوطن المتطرف شلومو نئمان، والمتطرف يوسي داغان رئيس مجلس الإستيطان في شمال الضفة الغربية، وأخرين غيرهم من المستوطنين المتطرفين.

وكشف المكتب الوطني أنه يسعى من خلال التقارير الخاصة التي يصدرها لوضع قاعدة بيانات محدثة تتضمن رموز وقادة المستوطنين، وإرهابهم المتواصل بحق السكان الفلسطينيين، في متناول الجهات الرسمية والأهلية في مختلف دول العالم، وخاصة الدول الغربية، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة من إحصائيات موثقة حول الإستيطان، ومن شواهد إرهاب المستوطنين لا سيما قادتهم ورموزهم الذين يتقلدون مناصب رسمية في حكومة دولة الإحتلال الإسرائيلي، لتسليط الضوء على الجانب المظلم والفاشي لهؤلاء المسؤولين المستوطنين، وصولا إلى حث المنظمات الدولية والحقوقية لا سيما مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة، لوضع لائحة سوداء بأسماء هؤلاء المسؤوليين الإسرائليين، على غرار الائحة السوداء التي نشرها المجلس في فبراير2020، والتي ضمت 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لملاحقتهم قضائيا، وفرض المقاطعة والعزلة الشاملة على تحركاتهم الخارجية خارج دولتهم، وإجهاض مشاريعهم الإستيطانية، وتحجيم دورهم في تغذية روح الكراهية والفاشية والإرهاب ضد الفلسطينيين.

كما تناول التقرير مجمل الجوانب والوسائل التي يمكن من خلالها ملاحقة ومعاقبة رموز المستوطنين من وزراء وأعضاء كنيست، لا سيما أنهم يتبؤون مناصب رسمية في دولة الإحتلال، الأمر الذي يُتيح ملاحقتهم قضائيا، وحث دول العالم التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان على إحترام مبادئها، وفرض العزلة والمقاطعة الشاملة على هؤلاء المسؤوليين الإسرائليين ، ومحاصرة ونبذ أفكارهم ومواقفهم العنصرية المتطرفة سواءا الدينية منها أو الإجتماعية والسياسية.

وذكر المكتب الوطني أن التقرير وُزع على العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، ولجان التضامن وحركات المقاطعة، والمجموعات البرلمانية في البرلمان الاوروبي كلجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ومجموعة اليسار الاوروبي، وعلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم، الى جانب الجاليات والإتحادات والمؤسسات الفلسطينية في دول الإغتراب.

أخبار ذات صلة

مدى يستنكر الاعتداءات الصارخة على الصحفيين في مدينة رام الله

مدى يستنكر الاعتداءات الصارخة على الصحفيين في مدينة رام الله

المكتب الوطني يدعو لوضع لائحة سوداء بأسماء المسؤولين المستوطنين في حكومة الاحتلال‎‎

المكتب الوطني يدعو لوضع لائحة سوداء بأسماء المسؤولين المستوطنين في حكومة الاحتلال‎‎

نادي الأسير: قرار بن غفير بحرمان الأسرى من العلاج هو قرار بقتلهم

نادي الأسير: قرار بن غفير بحرمان الأسرى من العلاج هو قرار بقتلهم

اشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق شعبنا

اشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق شعبنا

&quot;التعليم العالي&quot; ومكافحة الفساد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قيم النزاهة والشفافية

"التعليم العالي" ومكافحة الفساد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قيم النزاهة والشفافية

الديمقراطية: النفط في حسابات وزير الخارجية الأميركي أغلى من الدم الفلسطيني

الديمقراطية: النفط في حسابات وزير الخارجية الأميركي أغلى من الدم الفلسطيني

أبو حلبية: ندعو المقاومة لتشكيل حالة إسناد على كل الساحات لدعم القدس والمرابطين فيها

أبو حلبية: ندعو المقاومة لتشكيل حالة إسناد على كل الساحات لدعم القدس والمرابطين فيها

بأمر من بن غفير.. مصلحة سجون الاحتلال تصدر قراراً جديداً بحق الأسرى

بأمر من بن غفير.. مصلحة سجون الاحتلال تصدر قراراً جديداً بحق الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مدى يستنكر الاعتداءات الصارخة على الصحفيين في مدينة رام الله

مدى يستنكر الاعتداءات الصارخة على الصحفيين في مدينة رام الله

المكتب الوطني يدعو لوضع لائحة سوداء بأسماء المسؤولين المستوطنين في حكومة الاحتلال‎‎

المكتب الوطني يدعو لوضع لائحة سوداء بأسماء المسؤولين المستوطنين في حكومة الاحتلال‎‎

اشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق شعبنا

اشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق شعبنا

&quot;التعليم العالي&quot; ومكافحة الفساد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قيم النزاهة والشفافية

"التعليم العالي" ومكافحة الفساد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قيم النزاهة والشفافية

الديمقراطية: النفط في حسابات وزير الخارجية الأميركي أغلى من الدم الفلسطيني

الديمقراطية: النفط في حسابات وزير الخارجية الأميركي أغلى من الدم الفلسطيني

أبو حلبية: ندعو المقاومة لتشكيل حالة إسناد على كل الساحات لدعم القدس والمرابطين فيها

أبو حلبية: ندعو المقاومة لتشكيل حالة إسناد على كل الساحات لدعم القدس والمرابطين فيها

أبو جيش يبحث مع نظيره المصري يبحثان سبل التعاون المشترك بقطاع العمل

أبو جيش يبحث مع نظيره المصري يبحثان سبل التعاون المشترك بقطاع العمل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

منوعات

الإعلامية فجر السعيد تُمنع من دخول لبنان

الإعلامية فجر السعيد تُمنع من دخول لبنان

حلا شيحة: مريت بأربع سنين صعبين وهذه رسالتي لأشرف زكي

حلا شيحة: مريت بأربع سنين صعبين وهذه رسالتي لأشرف زكي

كريم فهمي ينشر رسالة غامضة على حسابه والجمهور يطالبه بالتوضيح

كريم فهمي ينشر رسالة غامضة على حسابه والجمهور يطالبه بالتوضيح

صورة.. رضوى الشربيني تبهر الجمهور بإطلالتها الأخيرة

صورة.. رضوى الشربيني تبهر الجمهور بإطلالتها الأخيرة

فنانة مصرية شهيرة: وافقت على زواج زوجي من أخرى

فنانة مصرية شهيرة: وافقت على زواج زوجي من أخرى

شاهد: تفاصيل اتصال هاتفي بين حلا شيحة وأشرف زكي

شاهد: تفاصيل اتصال هاتفي بين حلا شيحة وأشرف زكي

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يردّ على ادّعاء وجّه إليه

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يردّ على ادّعاء وجّه إليه

سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات على انستغرام

سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات على انستغرام

محمد رمضان يثير تفاعلاً بعد ظهوره بمظهر مختلف

محمد رمضان يثير تفاعلاً بعد ظهوره بمظهر مختلف

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها بأجواء عائلية

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها بأجواء عائلية

عربي

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مسلحون يعتدون على مبنى السفارة السعودية في الخرطوم.. والرياض تندد

مسلحون يعتدون على مبنى السفارة السعودية في الخرطوم.. والرياض تندد

الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان

الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان