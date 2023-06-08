اشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق شعبنا





رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالضغط بشكل جدي على إسرائيل لوقف عقوباتها الجماعية كافة بحق أبناء شعبنا، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات وعمليات القتل والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.جاء ذلك خلال استقباله المبعوثة النرويجية الخاصة للسلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، لبحث آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله.وقال رئيس الوزراء: "نطالب الدول المانحة وعلى رأسها النرويج بصفتها رئيس مؤتمر المانحين بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التعهدات التي قطعتها، وضرورة وقف جميع الاقتطاعات الجائرة من أموالنا التي تضعنا في أزمة مالية حقيقية والإفراج عن الأموال المحتجزة، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني".وشدد اشتية على أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية والمراكمة لخطوات الحكومات السابقة تستهدف تدمير مناحي الحياة كافة لأبناء شعبنا، وتشن علينا عدة حروب على الأصعدة كافة، على أرضنا ومالنا وشعبنا وروايتنا".