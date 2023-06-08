بأمر من بن غفير.. مصلحة سجون الاحتلال تصدر قراراً جديداً بشأن الأسرى





وكانت المحكمة العليا قد امرت قبل عامين بإتاحة المجال للأسرى باستدعاء طبيب أسنان خصوصي إلى السجن لمعالجتهم على حساب مصلحة السجون.





وبهذا سيدفع الأسرى من الآن فصاعدًا، من أموالهم الخاصة مقابل علاج الأسنان، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).







وقال بن غفير إنه سيواصل تدريجياً تغيير الامتيازات الممنوحة الأسرى حتى إلغائها.





رام الله - دنيا الوطنقررت مفوضة مصلحة سجون الاحتلال، كيتي بيري إلغاء تمويل علاج الاسنان للأسرى الفلسطينيين، بأمر صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.