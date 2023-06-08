اشتية: سنعيد بناء كل بيت يهدمه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن كل بيت يهدمه الاحتلال سنعيد بناءه، وسنتعاطى بكل مسؤولية مع احتياجات العائلات التي تُهدم بيوتها، وهذه مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا.وأضاف اشتية خلال تفقده منزل الأسير إسلام فروخ الذي هدمه الاحتلال، فجر اليوم الخميس، أن ما قام به الاحتلال جريمة نكراء، إذ حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مشردة بعد هدم بيتها، وهذه العقوبات التي لم تحصل في التاريخ هي محاولة من الاحتلال للنيل من معنويات شعبنا.وكان الاحتلال اقتحم، فجر اليوم الخميس، مدينة رام الله، وهدم منزل عائلة الأسير إسلام الفروخ، بعدما زرعت في المتفجرات.