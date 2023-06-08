أبو جيش يبحث مع نظيره المصري يبحثان سبل التعاون المشترك بقطاع العمل

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، مع نظيره وزير العمل المصري، والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك في قطاع العمل، وخاصة بدعم المطالب الفلسطينية في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية تجاه عمالنا في سوق العمل الإسرائيلي.وأشار إلى أن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية الخاص بتقييم الأوضاع السنوي لبعثة تقصي الحقائق جاء مؤكدا لهذه الانتهاكات.ونوه كذلك إلى أهمية الدور المصري في الضغط على منظمة العمل الدولية لوضع آليات وإجراءات ملموسة للحد من هذه الانتهاكات لحماية عمالنا وحقوقهم، وجاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، الدورة 111، المنعقد في جنيف.وفي السياق ذاته، عقد أبو جيش عدة اجتماعات فنية وتشاورية مع مختصين في منظمة العمل الدولية، ومسؤولي فرق العمال وأصحاب العمل في مجلس إدارة المؤتمر، للتباحث في مسائل تتعلق بوضع آليات وإجراءات عملية وملموسة للحد من الانتهاكات الإسرائيلية المثبتة في تقرير بعثة تقصي الحقائق.