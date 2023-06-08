صور.. الأوقاف بغزة تشرع بأعمال بناء المقر الرئيس لبنك الوقف الفلسطيني











رام الله - دنيا الوطنشرع المجلس التأسيسي لبنك الوقف الفلسطيني التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، بأعمال بناء المقر الرئيس للبنك وسط مدينة غزة، وتنفيذ شركة الأهرام الذهبية للتجارة والصناعة والمقاولات، وإشراف مركز آفاق غزة للاستشارات الهندسية، والذي من المقرر أن يستمر لمدة 5 أشهر.بدوره أوضح مدير بنك الوقف الفلسطيني، د. كمال المصري، أن إدارته أنهت جميع الترتيبات والمعاملات الخاصة بأعمال البناء والمناقصات المطلوبة، منوهًا بأن البنك سيمثل نقلة نوعية على صعيد المعاملات الخاصة بالجمهور.وأشار إلى أن البنك يسعى إلى تقديم حلول مالية مبتكرة؛ لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع، وتقديم الخدمات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم نموذج تنموي متميز في العمل الوقفي والتمويل والخدمات المصرفية الإسلامية في قطاع غزة.