تحذيرات من تمرير مخططات بن غفير ضد الأسرى

رام الله - دنيا الوطنحذر وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة بهاء الدين المدهون من تمرير مخططات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على أسرانا بطريقة هادئة، ومواصلة إصدار القرارات التي من شأنها أن تزيد معاناة الأسرى على المستوى الصحي والمعيشي.وقال المدهون، اليوم الخميس، إن قرار بن غفير بتدفيع الأسرى ثمنا ماليا مقابل الحصول علاج للأسنان هو استكمال لقرصنة أموال عوائل وذوي الأسرى، ويعكس نهج الاحتلال القائم على سلب ونهب أموال الأسرى.وأكد أن المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وتوفير ما يلزم من علاج ومتابعة طبية تقع على عاتق الاحتلال وإدارة سجونه، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار التضييق على الأسرى.