سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً حول الرسوم الجامعية لحملة الثانوية العامة من داخل فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة فلسطين بالقاهرة إنه في أعقاب الاجتماعات الثنائية التي عقدت الأسبوع الماضي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ونظيره المصري وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور على هامش زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى جمهورية مصر العربية ، فقد عاشور على شمول تطبيق توجيهات رئاسة جمهورية مصر العربية السابقة والمتعلقة بتحصيل ٥٠% من الرسوم والمصروفات الجامعية من الطلاب الفلسطينيين حاملي شهادة الثانوية العامة من داخل فلسطين لتشمل إلى جانب الجامعات الحكومية وفق القرار الجديد كل من "الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا".وتقدم السفير اللوح بالشكر والتقدير من القيادة المصرية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكافة الإدارات والهيئات التعليمية ذات الصلة في مصر والتي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات لأبناء شعبنا الفلسطيني بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، واستجابتها المقّدرة لمراسلات وتواصل الوزارة و السفارة الدائم للتيسير على الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر، بهدف اتاحة كافة الفرص للطلاب الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة لتشكل رافعة حضارية في بناء الدولة الفلسطينية.