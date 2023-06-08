شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات بغزة تشرع بإنشاء مشروع المدينة المرورية

النقل والمواصلات بغزة تشرع بإنشاء مشروع المدينة المرورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات بغزة، بإنشاء مشروع المدينة المرورية داخل حرم ميناء غزة البحري بتمويل من لجنة متابعة العمل الحكومي.

وقال نائب مدير عام الإدارة محمد سرور، اليوم الخميس، إن المشروع يعتبر أول نموذج تعليمي تطبيقي مروري لأهم قواعد الممارسات اليومية من خلال المحاكاة العملية للتعامل مع الطريق.

وأضاف سرور، أن الهدف من المشروع زيادة الوعي المروري من خلال تدريب وتأهيل الطلاب في رياض الأطفال والمدارس وكذلك الجامعات على استخدام الطريق بشكل القانوني والآمن.

من جانبه، ذكر مدير المشروع مهند الصرفندي، إن المدينة المرورية تقع على مساحة (375) م2 وتتكون من شوارع داخلية تحاكي شوارع المدن موقعا عليها تقاطعات ومجسمات للأبنية وأرصفة مشاة وعلامات الطرق وإشارة ضوئية ولافتات مرورية مختلفة.

يشار إلى أن المشروع يعد هو الأول من نوعه في قطاع غزة، ويعبر على مدى اهتمام وزارة النقل والمواصلات بقضية السلامة المرورية التي تسعى بكافة إمكانياتها في سبيل نشر وتعزيز التوعية المرورية لدى أبناء شعبنا.

أخبار ذات صلة

الخارجية تدين تشريع كنيست لقانون لجان القبول وتعتبره عنصريا بامتياز

الخارجية تدين تشريع كنيست لقانون لجان القبول وتعتبره عنصريا بامتياز

تحذيرات من تمرير مخططات بن غفير ضد الأسرى

تحذيرات من تمرير مخططات بن غفير ضد الأسرى

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً حول الرسوم الجامعية لحملة الثانوية العامة من داخل فلسطين

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً حول الرسوم الجامعية لحملة الثانوية العامة من داخل فلسطين

المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين الأحد المقبل

المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين الأحد المقبل

النقل والمواصلات بغزة تشرع بإنشاء مشروع المدينة المرورية

النقل والمواصلات بغزة تشرع بإنشاء مشروع المدينة المرورية

وفد من تنفيذية المنظمة يبحث مع مفوض عام أونروا الأزمة الحالية

وفد من تنفيذية المنظمة يبحث مع مفوض عام أونروا الأزمة الحالية

الجهاد الإسلامي: سياسة الاحتلال بهدم المنازل لن تكسر إرادة شعبنا

الجهاد الإسلامي: سياسة الاحتلال بهدم المنازل لن تكسر إرادة شعبنا

مرداوي: تفجير منزل الأسير فروخ عدوان همجي

مرداوي: تفجير منزل الأسير فروخ عدوان همجي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تحذيرات من تمرير مخططات بن غفير ضد الأسرى

تحذيرات من تمرير مخططات بن غفير ضد الأسرى

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً حول الرسوم الجامعية لحملة الثانوية العامة من داخل فلسطين

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً حول الرسوم الجامعية لحملة الثانوية العامة من داخل فلسطين

وفد من تنفيذية المنظمة يبحث مع مفوض عام أونروا الأزمة الحالية

وفد من تنفيذية المنظمة يبحث مع مفوض عام أونروا الأزمة الحالية

مرداوي: تفجير منزل الأسير فروخ عدوان همجي

مرداوي: تفجير منزل الأسير فروخ عدوان همجي

إحصائية حوادث السير بغزة خلال 24 ساعة الماضية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال 24 ساعة الماضية

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للزميلين سمرين ومنير

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للزميلين سمرين ومنير

الخارجية: &quot;قانون لجان القبول&quot; امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني

الخارجية: "قانون لجان القبول" امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

شاهد: تفاصيل اتصال هاتفي بين حلا شيحة وأشرف زكي

شاهد: تفاصيل اتصال هاتفي بين حلا شيحة وأشرف زكي

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يردّ على ادّعاء وجّه إليه

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يردّ على ادّعاء وجّه إليه

سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات على انستغرام

سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات على انستغرام

محمد رمضان يثير تفاعلاً بعد ظهوره بمظهر مختلف

محمد رمضان يثير تفاعلاً بعد ظهوره بمظهر مختلف

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها بأجواء عائلية

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها بأجواء عائلية

شاهد.. مايان السيد تُشعل الانستغرام بفستان أحمر أنيق

شاهد.. مايان السيد تُشعل الانستغرام بفستان أحمر أنيق

&quot;سافرت علشان أتعالج&quot;.. بسمة وهبة تُقلق جمهورها بتصريحها الأخير

"سافرت علشان أتعالج".. بسمة وهبة تُقلق جمهورها بتصريحها الأخير

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بعقد قرانها

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بعقد قرانها

شاهد: بسمة بوسيل تخطف الأنظار بغنائها لابنها آدم

شاهد: بسمة بوسيل تخطف الأنظار بغنائها لابنها آدم

صورة.. أحمد حلمي يشعل مواقع التواصل بأحدث ظهور

صورة.. أحمد حلمي يشعل مواقع التواصل بأحدث ظهور

عربي

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان

الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان

التعاون الإسلامي تدين تعرض سفارة السعودية بالخرطوم للتخريب

التعاون الإسلامي تدين تعرض سفارة السعودية بالخرطوم للتخريب

مُراقبة من الجو.. مقترح بهدنة جديدة في السودان لمدة 24 ساعة

مُراقبة من الجو.. مقترح بهدنة جديدة في السودان لمدة 24 ساعة