وفد من تنفيذية المنظمة يبحث مع مفوض عام أونروا الأزمة الحالية

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الخميس، إنه التقى بحضور أعضاء من اللجنة بالمفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني والوفد المرافق له.وأوضح الشيخ، إنهم تباحثوا في أوضاع وكالة الغوث ومستوى الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين، والأزمة المالية الخانقة وسبل حلها.وتابع الشيخ، "تباحثنا في إضراب موظفي وكالة الغوث في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وسبل إنهاء هذه الأزمة".يشار إلى أن اللجنة التنفيذية أعلنت في وقت سابق عن تشكيل وفد من أعضاءها للتباحث مع المفوض العام للوكالة في سبل إنهاء الأزمة الحالية وعلى رأسها مطالب الموظفين.