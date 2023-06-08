الجهاد الإسلامي: سياسة الاحتلال بهدم المنازل لن تكسر إرادة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الخميس، على هدم وتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل الأسير إسلام الفروخ في مدينة رام الله.وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن هـدم منـزل الأسيـر إسـلام الفـروخ ينـدرج فـي سيـاق السيـاسـات العـدوانيـة الإسرائيلية.وأضاف سلمي أن هـذه السياسـات العدوانـية فشلـت فـي وقـف المقـاومـة التـي تـزداد قـوةً واصـرارًا فـي ظـل تزايـد العـدوان.وأكد سلمي أن هـدم المنـازل لـن يكـسر إرادة الشـعب الفلسطينـي الصـامـد الـذي يعـرف أن طـريـق التحـرير يمـر بتضحيـات كبيـرة.وشدد على أن المقـاومـة فـي الضفـة تـزداد صـلابـة وامتـدادهـا يصـل إلـى كـل المـدن والقـرى ولا سبيـل أمـام شعبنـا سـوى استمـرار الاشتبـاك والمـواجهـة مـع الاحتلال.