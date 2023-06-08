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عربي

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)

مصر: تجديد حبس 10 أشخاص بقضية منصة (هوغ بول)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المصرية، اليوم الخميس، قراراً يقضي بحبس عشرة متهمين في قضية منصة (هوغ بول) وتهمة توظيف الأموال.

ووفق ما نقل موقع (القاهرة 24)  فقد قررت الدائرة الأولى بالمحكمة إخلاء سبيل كل من ألبير فريد وفاطمة أنور بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه.

وأيّدت محكمة الجنايات الاقتصادية قرار النائب العام بمنع والتحفظ على أموال 42 متهما من بينهم 13 متهما صيني الجنسية في القضية. وفق (القاهرة 24)

وكانت جهات التحقيق أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، حيث اتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني.

وتعرض عدد من المصريين للنصب والاحتيال ووقعوا ضحايا لتطبيق شركة (هوغ بول) للاستثمار على الإنترنت، بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم.

ودفع الضحايا أموالهم مقابل الحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية نسبتها تتجاوز الـ400%.

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