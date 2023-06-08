وزير العمل يبحث آليات تنفيذ اتفاقية استقطاب العمالة الفلسطينية في ليبيا





ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الطرفين يواصلان استكمال ووضع الخطوات الإجرائية لتنفيذ الاتفاقية، من أجل استقطاب العمالة الفلسطينية، والتي من شأنها تقليص معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث سيتم من خلال الاتفاقية تزويد سوق العمل الليبي باحتياجاتهم من العمالة الفلسطينية من أطباء ومهندسين وممرضين ومعلمين وخبراء.



وأكد أبو جيش أنه تم الاتفاق مع الوزير الليبي من خلال الاتفاقية على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي بكافة الحقوق من حيث شروط وظروف بيئة العمل، مضيفا أن هناك تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين.



وجاء ذلك على هامش أعمال الملتقى التضامني مع عمال وشعب فلسطين الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، الدورة (111)، المنعقد في جنيف.



ونهاية الاجتماع، شكر أبو جيش نظيره الليبي لدعمه المتواصل لقضايا العمل في فلسطين ومبادرته في زيارة فلسطين، في شباط الماضي، واتفق الجانبان على استمرار التعاون الفلسطيني الليبي المشترك خاصة في قضايا التشغيل وتوفير فرص العمل.







رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، مع نظيره وزير العمل والتأهيل الليبي م. علي العابد الرضا سبل التعاون المشترك في قطاع العمل، وآليات تنفيذ الاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين لاستقطاب العمالة الفلسطينية في ليبيا.