أعضاء من التنفيذية يبحثون أزمة إضراب العاملين مع مفوض عام أونروا

بحث أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أزمة إضراب موظفي وكالة الغوث في المخيمات بالضفة الغربية.











وتباحث المجتمعون بشأن إضراب موظفي وكالة الغوث في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية، وسبل إنهاء هذه الأزمة. وأضاف أنه تم بحث أوضاع وكالة الغوث ومستوى الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين والأزمة المالية الخانقة وسبل حلها.









رام الله - دنيا الوطنوقال أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، في تغريدة عبر (تويتر)، إنه التقى أمس وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لـ (أونروا) والوفد المرافق له.