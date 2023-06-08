مسلحون يعتدون على مبنى السفارة السعودية في الخرطوم.. والرياض تندد





يشار إلى أن العديد من السفارات العربية في الخرطوم، أبرزها السفارة الفلسطينية، تعرضت لهجمات وتخريب من قبل مسلحين.





ويشهد السودان منذ نيسان/إبريل الماضي، اقتتالاً داخلياً عنيفاً واشتباكات مسلحة بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع.





رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما قامت به بعض جماعات مسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية مؤكدةً على أهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيّل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.