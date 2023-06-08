الأردن يُدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان

أعربت الأردن على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير سنان المجالي، اليوم الخميس، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وإدانتها، واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتخريب كافة، التي استهدفت السفارة السعودية في السودان.



وأدان المجالي الاعتداء الذي تعرضت له السفارة والملحقيات التابعة لها، وسكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما نقلت قناة (المملكة).



وأكد ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.









رام الله - دنيا الوطن