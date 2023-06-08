نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للزميلين سمرين ومنير

رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة الاستهداف الممنهج والجرائم ضد الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها فجر اليوم الخميس حيث أصيب الصحفي مؤمن سمرين برصاصة معدنية أطلقها جنود الاحتلال على رأسه ونقل الى مستشفى رام الله للعلاج.كما أصيب الصحفي ربيع منير برصاصة معدنية في البطن وما يزال يعالج في مستشفى رام الله، وذلك إثر استهداف قوات الاحتلال للطواقم الصحفية خلال تغطيتهم اقتحام الاحتلال لمدينة رام الله الليلة الماضية.وشددت النقابة على أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وستواصل النقابة جهودها لمحاكمة هؤلاء القتلة المجرمين في القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.